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السيطرة على حريق بمصنع بشاى للصلب فى المنوفية بسبب ماس كهربائى

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السيطرة على حريق بمصنع بشاى للصلب فى المنوفية بسبب ماس كهربائى السيطرة على حريق بمصنع بشاى للصلب فى المنوفية بسبب ماس كهربائى

 

قامت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية، بالسيطرة على حريق هائل بمصنع بشاى للصلب بالمنطقة الصناعية الخامسة فى مدينة السادات نتيجة ماس كهربائى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير، أمن المنوفية ،إخطاراً من رئيس مباحث السادات ،يفيد بنشوب حريق بمصنع بشاى للصلب الكائن بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات ؛ وبالإنتقال تم إخماد الحريق بمعرفة الأمن الصناعى بالشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب ” مجموعة بشاى ” ،كما تبين حدوث تلفيات نتيجة إحتراق الكابلات ولوح الكهرباء .

وبسؤال ذكى الفونس، 57 سنة، مدير الأمن الصناعى ،رجح أن يكون سبب الحريق وجود ثقب بحلة الحديد المنصهر ، فيما لم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 1739 إدارى مركز السادات لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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