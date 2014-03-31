حكم نهائي مونديال 2010: لو عاد بي الزمن لغيرت قرارا أو اثنين

قال الحكم الإنجليزي هاورد ويب أنه قد يغير قرارا أو اثنين من قراراته في نهائي كأس العالم 2010 الذي قام بإدارته، وفاز به إسبانيا على هولندا.. لو عاد به الزمن.

وفازت إسبانيا على هولندا 1-0 بهدف أندريس إنيستا في الوقت الإضافي، والذي سجله بعد دقائق من طرد جون هيتينجا مدافع الطواحين.

وشهدت المباراة تدخل عنيف من نيجل دي يونج لاعب وسط هولندا، ولكن ويب لم يطرد اللاعب، وهو ما تسبب في انتقادات قوية وُجهت للحكم الإنجليزي.

وقال ويب للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "لو عاد بي الزمن من الممكن أن أغير قرار أو اثنين، ولكن في نفس الوقت أنت تكون مطالبا باتخاذ قرارات وفقا لموقعك في الملعب".

وتابع "انتظرت أربعة أسابيع لمشاهدة المباراة مسجلة، جلست مع صديق لي في المنزل وشاهدناها كاملة، كنت أرغب في الاحتفاظ بها في ذاكرتي كما عشتها في تلك الليلة، لذلك لم أشاهدها مرة أخرى".

وأتم "لقد كانت مباراة صعبة، وأعتقد أنها مرت بشكل أفضل مما توقعته في تلك اللحظة، لقد ركزت كثيراً على عملي في تلك الليلة التي لن تفارق أبداً ذهني وقلبي".