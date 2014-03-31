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ليفربول يرغب في ضم لاعب وسط إنتر

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ليفربول يرغب في ضم لاعب وسط إنتر ليفربول يرغب في ضم لاعب وسط إنتر

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية ايطالية بأن نادى ليفربول يرغب فى ضم ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الكرواتى الدولى قد انضم الى النيراتزورى قادما من دينامو زغرب العام الماضى حيث وقع معه عقدا يستمر لمدة اربعة اعوام غير أن النادى الانجليزى يرغب فى ضمه الى صفوفه الصيف المقبل.

وقد غاب كوفاسيتش عن التشكيلة الاساسية لإنتر منذ انضمام هيرنانيس قادما من لاتسيو مما دفع براندن رودجرز مدرب ليفربول الى التفكير فى ضمه ليلحق بزميله البرازيلى فيليب كوتينيو الذى انضم للنادى الانجليزى فى يناير الماضى.

وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة ليفربول مستعدة لعرض مبلغ عشرة ملايين يورو مقابل شراء اللاعب الكرواتى الشاب الذى يبلغ من العمر 19 عاما غير أنه من المعتقد أن ايريك ثوهير رئيس الانتر ميلان لن يوافق على التفريط فيه بأقل من 15 مليون يورو .

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