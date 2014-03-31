أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بوفون: المنافسة على الدوري مفتوحة على مصراعيها

Google+ Print
بوفون: المنافسة على الدوري مفتوحة على مصراعيها بوفون: المنافسة على الدوري مفتوحة على مصراعيها

يعتقد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أن المنافسة على الدوري الإيطالي مفتوحة على مصراعيها عقب خسارة البيانكونيري من نابولي 2-0 يوم الأحد.

ولايزال يوفنتوس متصدرا للدوري برصيد 81 نقطة بفارق 11 نقطة عن روما الوصيف عقب مرور 31 جولة، والذئاب لعبوا مباراة أقل.

وقال بوفون عقب المباراة للصحفيين: "دون البحث عن أعذار، يجب أن اعترف أن نابولي استحق الفوز وأننا لم نعبر عن أنفسنا في المباراة بشكل كاف".

وتابع "المنافسة على الدوري الآن مفتوحة على مصراعيها، لأن روما يظهر بشكل عظيم ولديهم العناصر القادرة على استكمال السباق للنهاية".

ولا يشعر الحارس المخضرم بالقلق قبل مواجهة ليون يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأوضح "الخسارة لا تقلقني قبل مواجهة ليون، فأحيانا الخسارة تسبق الانتصارات الكبيرة، وهذا ما حدث معنا من قبل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع