بوفون: المنافسة على الدوري مفتوحة على مصراعيها

يعتقد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس أن المنافسة على الدوري الإيطالي مفتوحة على مصراعيها عقب خسارة البيانكونيري من نابولي 2-0 يوم الأحد.

ولايزال يوفنتوس متصدرا للدوري برصيد 81 نقطة بفارق 11 نقطة عن روما الوصيف عقب مرور 31 جولة، والذئاب لعبوا مباراة أقل.

وقال بوفون عقب المباراة للصحفيين: "دون البحث عن أعذار، يجب أن اعترف أن نابولي استحق الفوز وأننا لم نعبر عن أنفسنا في المباراة بشكل كاف".

وتابع "المنافسة على الدوري الآن مفتوحة على مصراعيها، لأن روما يظهر بشكل عظيم ولديهم العناصر القادرة على استكمال السباق للنهاية".

ولا يشعر الحارس المخضرم بالقلق قبل مواجهة ليون يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأوضح "الخسارة لا تقلقني قبل مواجهة ليون، فأحيانا الخسارة تسبق الانتصارات الكبيرة، وهذا ما حدث معنا من قبل".