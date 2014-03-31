فالديز يغيب عن الملاعب 7 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه فيكتور فالديز سيغيب عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، بعد خضوعه اليوم الاثنين لعملية جراحية لعلاج قطع الرباط الصليبي الذي أصيب به في ركبته اليمنى.

وأوضح النادي أن الجراحة تمت بشكل جيد في مدينة اوجسبورج الألمانية وأجراها أولريخ ينيتش، نفس الطبيب المعالج لخيسي رودريجز لاعب ريال مدريد الصاعد الذي تعرض لنفس الإصابة مؤخرا، بجانب الطبيب ريكارد برونا.

وبذلك سيغيب فالديز عن باقي الموسم مع البرسا، وعن منتخب إسبانيا في منافسات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان فالديز قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام سلتا فيجو بالجولة 30 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، بعد أن تحامل على ركبته بشكل خاطئ اثناء امساكه بإحدى الكرات.

ومن المعروف أن عقد فالديز مع البرسا ينتهي في 30 يونيو المقبل، وكان الفريق الكتالوني قد عرض عليه مؤخرا تجديد تعاقده معه في حال انحسار عروض انتقاله إلى فرق أخرى نتيجة إصابته.

ولكن حتى الآن تشير التكهنات إلى أن فالديز (32 عاما)، لن يمدد عقده مع برشلونة، وربما ينضم إلى موناكو الفرنسي.

ولم يتطرق برشلونة في بيانه اليوم إلى أي تفاصيل حول فترة التعافي التي سيقضيها فالديز أو مستقبله مع النادي الكتالوني.