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رودجرز: ليفربول لن يرحم أحد في أنفيلد

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رودجرز: ليفربول لن يرحم أحد في أنفيلد رودجرز: ليفربول لن يرحم أحد في أنفيلد

أ ش أ - أكد براندن رودجرز مدرب ليفربول أن فريقه قادر بالفعل على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وأنه لا يخشى اى فريق اخر فى سبيل سعيه للحصول على اللقب.

وكان ليفربول قد حقق فوزا ساحقا على توتنهام بأربعة اهداف دون رد ليغرد منفردا على قمة جدول الدورى الانجليزى بفارق نقطتين عن الفريق الذى يليه.

وأوضح رودجرز أنه يعتقد أن المباريات التى سيخوضها ليفربول على ملعبه فى آنفيلد هى التى ستحدد مصير البطولة خلال الموسم الحالى وقال " ليس ثمة شك فى أن جميع الفرق الاخرى تدرك الان أن قدومها للعب امامنا فى آنفيلد سيكون امرا شاقا للغاية بالنسبة لها."

وتابع "لدينا جماهير رائعة وتساندنا بقوة كما أن تشجيعها لنا سوف يزداد مع تقدم الموسم واقترابه من مراحله الاخيرة ".

ومضى مدرب ليفربول يقول فى تصريحات ادلى بها "إننا نحترم الفرق الاخرى بطبيعة الحال وعلى رأسها تشيلسى ومانشتر سيتى حيث انهما من اكبر الفرق ليس فقط فى انجلترا بل فى اوروبا كلها ، غير اننا نشعر اننا قادرون على الفوز بأى مباراة ولا نخشى احدا بل اعتقد انه ينبغى لهم هم ان يخشونا ".

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فيديو اليوم السابع