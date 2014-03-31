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مويس: الفوز على بايرن ميونيخ ينقذ موسم مانشستر يونايتد

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مويس: الفوز على بايرن ميونيخ ينقذ موسم مانشستر يونايتد مويس: الفوز على بايرن ميونيخ ينقذ موسم مانشستر يونايتد

أ ش أ - يرى ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد أن فوز فريقه على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، سينقذ موسم الشياطين الحمر.

ويعتقد مويس ان المواجهة المرتقبة بين فريقه والعملاق البافاري في دور ربع النهائي بدوري الأبطال، والتي ستقام جولة الذهاب منها يوم الثلاثاء، ستكون بمثابة فرصة مثالية بالنسبة للخروج من الكبوة الكبيرة التى يعانى منها هذا الموسم.

وقال مويس "نواجه موسما صعبا للغاية، وتحقيق الفوز على بايرن سيكون بمثابة دفعة قوية بالنسبة لنا."

وأضاف "اللاعبون يركزون تماما فى اللقاء المهم، ويتطلعون لاداء مباراة قوية أمام حامل اللقب."

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