كونتي: نابولي لا يحق له الاحتفال بالفوز على يوفنتوس

أ ش أ - يرى انطونيو كونتي مدرب يوفنتوس أن نابولي لا يحق له الاحتفال بالفوز الذي حققه على فريقه حيث أنه ليس هناك أي وجه للمقارنة بين الأموال الطائلة التي أنفقها البارتينوبى على شراء اللاعبين والاعتمادات المحدودة التي يخصصها البيانكونيرى لذلك.

وكان يوفنتوس قد تعرض لثاني هزيمة له هذا الموسم أمام نابولي الذي فاز عليه بهدفين دون رد في استاد سان باولو.

وقال كونتي عقب المباراة "رغم أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، إلا أن الفريق كله لم يتعامل مع المباراة بالأسلوب المناسب كما أنه لم تكن لنا شخصية واضحة في الملعب."

وتابع "لقد دفعنا ثمن الإصابات التي نعاني منها علاوة على كثرة المباريات التي نلعبها في الفترة الراهنة".

وأضاف "وبالإضافة إلى ذلك، لقد لعبنا أمام فريق ضخ استثمارات كبيرة إلى حد أنه أنفق أكثر من مائة مليون يورو في سوق الانتقالات ، لقد أنفق نابولي خلال عام واحد ما أنفقناه نحن خلال ثلاثة أعوام كاملة على تدعيم الفريق بلاعبين جدد".