بالصور..محافظ الفيوم يتابع حل مشكلة تسرب مياه الصرف بمدرسة إعدادية



> أصدر الدكتور حازم عطية الله ،محافظ الفيوم ،توجيهات مشددة لمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تطهير خطوط الصرف الصحى أمام مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة البارودية حتي لايؤدي إنسداد الخطوط وإرتفاع منسوب المياه فيها الي إغراق أرضية المدرسة .

وشدد المحافظ علي ضرورة استمرار الشركة في عملية تطهير الخطوط وتكليف مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إعداد المقايسة الخاصة بتعلية غرف تفتيش الصرف الصحي بالمدرسة .

كان محافظ الفيوم، قد تلقي شكوي من مدرسة فاطمة الزهراء الواقعة بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، تفيد بتسرب كمية من مياه الصرف الصحي إلي أرضية المدرسة نتيجة إنسداد خطوط الصرف المارة أمامها , وعلي الفور توجه المحافظ بعد استدعائه لوكيل وزارة التربية والتعليم إلي المدرسة محل الشكوي حيث لاحظ وجود مهندس علي رأس فريق العمل المكلف من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة الشكوي، فأصدر توجيهاته بسرعة تواجد رئيس مجلس إدارة الشركة شخصياً الي الموقع لحل المشكلة ،وأضاف قائلاً “الكل عمال فى موقع العمل وأن الجميع سواسية في حل مشكلات المواطنين لا فرق في ذلك بين رئيس ومرؤوس”.

كما أصدر توجيهاته بسرعة سحب المياه المتسربة إلى أرضية المدرسة نتيجة إنخفاض منسوبها عن مستوي خطوط الصرف، واستمر تواجد المحافظ بالمدرسة حتي تم الإنتهاء من سحب جميع كميات المياه المتسربة، ثم قام المحافظ بجولة تفقدية داخل الفصول لمتابعة سير العملية التعليمية والإستماع إلى شكاوي التلاميذ والمعلمين.