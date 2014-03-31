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أحد المتهمين الأجانب في خلية ماريوت: لم أنضم للإخوان..ولا أمثل خطرا على أمن مصر داخليا أو خارجيا

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أحد المتهمين الأجانب في خلية ماريوت: لم أنضم للإخوان..ولا أمثل خطرا على أمن مصر داخليا أو خارجيا أحد المتهمين الأجانب في خلية ماريوت: لم أنضم للإخوان..ولا أمثل خطرا على أمن مصر داخليا أو خارجيا

متهمو خلية ماريوت

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة “الجزيرة”، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ماريوت” بخروج المتهمين من القفص والتحدث أمام أقاضى حيث قال المتهم بيتر جريس عن طريق مترجم إنه لم يعرف ما هي جماعة الإخوان المسلمين ولم ينضم إليها ولم يتعرض لأى اعتداءات، مضيفا ” أريد أن اسجل أنني لم أمثل أى خطر على أمن داخليا أو خارجيا وأطالب يإخلاء سبيلى والافراج عني”.

وطالب “صهيب” – المتهم الرابع – بعدم وضع حاجز زجاجى أثناء زيارة الاهالى، مضيفا:  ”رفضت الزيارة الجلسة الماضية فى السجن واريد ان أرى اهلى بطريقة آدمية وطبقا لقانون وليس بمعرفة جهاز أمن الدولة أو جهة شرطية أخرى، لأن بيننا خصوم”.

وأكد المتهم الخامس أنهم يضربون عن الطعام، وأن إدارة السجن ترفض إثباته وتقول “اضرب راسكم فى الحيط”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الآلية ووحدات التصوير والمونتاج، واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة “الجزيرة”، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر “حرب أهلية” تنذر بسقوط الدولة.

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