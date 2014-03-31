أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس المحكمة يسمح لمتهمي “خلية الماريوت” بالخروج من القفص لإبداء طلباتهم

Google+ Print
رئيس المحكمة يسمح لمتهمي “خلية الماريوت” بالخروج من القفص لإبداء طلباتهم رئيس المحكمة يسمح لمتهمي “خلية الماريوت” بالخروج من القفص لإبداء طلباتهم

 

خلية الماريوت

للمرة الأولي سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمتهمي “خلية الماريوت” من بينهم أنس البلتاجي بالخروج من قفص الإتهام ، واصطفوا بجانب بعضهم أمام منصة المحكمة ، وذلك للاستماع إلي شكواهم و طلباتهم.

يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلى “قناة الجزيرة” لمحاكمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت ، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا