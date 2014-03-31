رئيس المحكمة يسمح لمتهمي “خلية الماريوت” بالخروج من القفص لإبداء طلباتهم

للمرة الأولي سمح رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمتهمي “خلية الماريوت” من بينهم أنس البلتاجي بالخروج من قفص الإتهام ، واصطفوا بجانب بعضهم أمام منصة المحكمة ، وذلك للاستماع إلي شكواهم و طلباتهم.

يأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلى “قناة الجزيرة” لمحاكمتهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت ، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.