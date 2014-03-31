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رفع جلسة محاكمة 20 متهما في قضية “خلية ماريوت” لإصدار القرار

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رفع جلسة محاكمة 20 متهما في قضية “خلية ماريوت” لإصدار القرار رفع جلسة محاكمة 20 متهما في قضية “خلية ماريوت” لإصدار القرار

متهمو خلية ماريوت

رفعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة “الجزيرة” في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت» لإصدار القرار.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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