شركة نقل كهرباء مصر تحبط محاولة لتفجير برج كهرباء441 على خط سمالوط-القاهرة

نجحت الأطقم الفنية للشركة المصرية لنقل الكهرباء في احباط ‏محاولة لاستهداف برج كهرباء على خط سمالوط-القاهرة جهد 500 كيلوفولت وذلك عند توجه ‏العاملين لمنطقة العمل لإجراء الصيانة الدورية لهذا الخط.‏

> وأوضح مصدر مسئول بالشركة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن البرج المستهدف هو البرج رقم ‏‏441، حيث عثر العاملون على بعض المواد التي كانت معدة لتفجير البرج. ‏

> وعند سماع من كانوا يحاولون استهداف البرج لأصوات سيارات الأطقم الفنية للشركة قادمة ‏على أول الطريق المؤدي إليه لاذوا بالفرار، وقام العاملون على الفور بإبلاغ أجهزة الأمن ‏بالواقعة حيث توجهت بعض القوات للموقع وتمت إزالة المواد التي تم العثور عليها ومواصلة ‏العمل لتأمين الخط والأبراج بالمنطقة.‏

> وتابع العاملون بالشركة عملهم حيث قاموا بإجراء الصيانة الدورية للبرج والخط لتأمين استمرار ‏التغذية الكهربائية عليه.‏

> وأهاب المصدر بالمواطنين عدم التردد في سرعة ابلاغ الشركة وجهات الأمن عن أي تحركات ‏مشبوهة أو أي مواد غير معتادة يرونها في محيط أبراج وخطوط الكهرباء وذلك للتعامل معها ‏على الفور للحفاظ على ثروات البلاد وتأمين استمرار التغذية الكهربائية.‏

> ويعد هذا الخط واحدا من أهم خطوط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لنقل التغذية الكهربائية ‏من محطات توليد الكهرباء إلى مراكز الأحمال. ‏

> يذكر أن الأطقم الفنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى مهمة صيانة خطوط وأبراج ‏كهرباء باستثمارات طائلة، حيث إن أطوال شبكات نقل الكهرباء على الجهدين الفائق والعالى، ‏تبلغ قرابة 45 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ إجمالى سعات محطات ‏المحولات على هذين الجهدين حوالى 100 ألف ميجافولت أمبير طبقا لإحصائيات 2013.‏

> وتعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة، ومواجهة ‏التطور المتوقع فى الأحمال، أخذا فى الاعتبار مستوى جودة التغذية، وتواصل العمل لزيادة ‏سعات محطات الجهد الفائق والعالى، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ‏وشركات التوزيع.‏

أ ش أ