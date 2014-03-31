شركة نقل كهرباء مصر تحبط محاولة لتفجير برج كهرباء441 على خط سمالوط-القاهرة

نجحت الأطقم الفنية للشركة المصرية لنقل الكهرباء في احباط محاولة لاستهداف برج كهرباء على خط سمالوط-القاهرة جهد 500 كيلوفولت وذلك عند توجه العاملين لمنطقة العمل لإجراء الصيانة الدورية لهذا الخط.
> وأوضح مصدر مسئول بالشركة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن البرج المستهدف هو البرج رقم 441، حيث عثر العاملون على بعض المواد التي كانت معدة لتفجير البرج.
> وعند سماع من كانوا يحاولون استهداف البرج لأصوات سيارات الأطقم الفنية للشركة قادمة على أول الطريق المؤدي إليه لاذوا بالفرار، وقام العاملون على الفور بإبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة حيث توجهت بعض القوات للموقع وتمت إزالة المواد التي تم العثور عليها ومواصلة العمل لتأمين الخط والأبراج بالمنطقة.
> وتابع العاملون بالشركة عملهم حيث قاموا بإجراء الصيانة الدورية للبرج والخط لتأمين استمرار التغذية الكهربائية عليه.
> وأهاب المصدر بالمواطنين عدم التردد في سرعة ابلاغ الشركة وجهات الأمن عن أي تحركات مشبوهة أو أي مواد غير معتادة يرونها في محيط أبراج وخطوط الكهرباء وذلك للتعامل معها على الفور للحفاظ على ثروات البلاد وتأمين استمرار التغذية الكهربائية.
> ويعد هذا الخط واحدا من أهم خطوط الشركة المصرية لنقل الكهرباء لنقل التغذية الكهربائية من محطات توليد الكهرباء إلى مراكز الأحمال.
> يذكر أن الأطقم الفنية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى مهمة صيانة خطوط وأبراج كهرباء باستثمارات طائلة، حيث إن أطوال شبكات نقل الكهرباء على الجهدين الفائق والعالى، تبلغ قرابة 45 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ إجمالى سعات محطات المحولات على هذين الجهدين حوالى 100 ألف ميجافولت أمبير طبقا لإحصائيات 2013.
> وتعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة، ومواجهة التطور المتوقع فى الأحمال، أخذا فى الاعتبار مستوى جودة التغذية، وتواصل العمل لزيادة سعات محطات الجهد الفائق والعالى، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع.
أ ش أ