وزير الثقافة يشرح أسباب إلغاء حفلة نانسي عجرم في تونس

لا يزال قرار إلغاء حفل نانسي عجرم الأخير في تونس يثير لغطاً رغم البلاغات والتصريحات الصادرة عن الجهة المنظمة للحفل، وردود وزارة الثقافة عليها، واللغط يعود إلى نجوميّة المطربة اللبنانيّة ثم الى قرار الإلغاء المفاجىء من وزارة الثقافة ليلة إقامة الحفلة وبعد بيع التذاكر. والملفت أنّ وزارة الثقافة لم تمنح بعد ذلك تراخيص لحفلة مطربة لبنانيّة تدعى ياسمين حمدان، كما لم ترخّص لحفل أميمة خليل.

والجديد أن وزير الثقافة الدكتور مراد الصقلي اغتنم فرصة عقده ندوة صحفية، ليعرّج على الموضوع من جديد معللاً سبب إلغاء حفلة نانسي عجرم إلى مخالفة متعهد الحفلات المتكفل بحفلتها للقوانين المعمول بها وعدم احترامه لضرورة طلب الترخيص قبل شهر من موعد الحفل، .وتمسّك الوزير الجديد للثقافة - والذي لم يمض اكثر من شهرين على تسميّته في منصبه - بالقانون المحدد بأمر والصادر عام 2009 أما متعهد حفل ياسمين حمدان فقال إنه لم يقدم ملفاً اصلاً للحصول على الترخيص القانوني.

ووعد الوزير في ندوة صحفية عقدها في تونس بالنظر في تخفيف الأداءات الموظفة على حفلات الاجانب في تونس والتخفيف من الإجراءات الادارية الخاصّة بها.