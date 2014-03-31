اعتماد الموازنات التخطيطية لـ"مصر للطيران" للعام المالى 2014/2015

عقد مسئولو "مصر للطيران" اجتماع الجمعية العامة العادية لخمس شركات تابعة للشركة القابضة، برئاسة الطيار سامح الحفنى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران، ورئيس الجمعية وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

خلال الاجتماع الذى تم أمس تمت مناقشة الإستراتيجية المستقبلية لكل من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة الخدمات الجوية وشركة السياحة والأسواق الحرة (الكرنك) وشركة الصناعات المكملة وشركة الخدمات الطبية، والتى ترتكز على تقديم أفضل خدمة تنافسية للعملاء، مع تعظيم قيمة الاستفادة للعملاء والعاملين معا، كما تم بحث سبل تحقيق أعلى مستويات الجودة فى كافة الخدمات التى تقوم بها مجموعة شركات مصر للطيران والمحافظة على الاعتمادات والشهادات الدولية التى حصلت عليها الشركات بما يخدم أهداف المجموعة .

وفى نهاية الاجتماع تم اعتماد الموازنات التخطيطية للخمس شركات التابعة لمصر للطيران عن العام المالى 2014/2015، وسوف تنعقد اليوم الاثنين الجمعيات العامة لكل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لمناقشة تنمية الأسطول وتوسعة شبكة الخطوط وتحقيق الاستفادة من عضويتنا فى تحالف ستار وغيرها.