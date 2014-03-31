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أفضل طريقة لتأسيس منطقة العينين

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أفضل طريقة لتأسيس منطقة العينين أفضل طريقة لتأسيس منطقة العينين

تعتبر منطقة العينين من أكثر مناطق الوجه حساسية ورقة، وعليك الاعتناء بها بطريقة خاصة، لذا استخدمي كريم العناية بمنطقة العينين حتى تحافظي على نضارتها وشبابها.
وفيما يتعلق بالمكياج، فإن "سيِّدتي نت" يقدم لك طريقة منزلية لصنع كريم أساس خاص بهذه المنطقة الحساسة، كل ما عليك فعله هو توفير هذه المكونات:
1- كريم الـ BB.
2- كونسيلر.
3- مرطب سميك.
الطريقة:
أحضري علبة فارغة، وامزجي بها مقداراً متساوياً من المكونات الثلاثة حتى تحصلي على قوام متماسك، وابدئي بتطبيقه حول عينيك ليكون بمثابة أفضل أساس لهذه المنطقة الحساسة.

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سيدتي