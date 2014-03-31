اعتني بشعرك الدهني على طريقة كارينا كابور

يتميز الشعر الدهني بطبيعته المتغيرة أحياناً، والتي تجعله يعاني من بعض المشكلات المزعجة، فالإفرازات الدهنية قد تجعل الشعر يعاني دوماً من التساقط، كما أن فروة الرأس الدهنية قد تعاني من التحسس الذي يقوم بدوره بتكوين القشرة، ولأنه لا يمكنك تغيير طبيعة فروة رأسك، فالحل يكمن في التعامل مع الشعر الدهني بطريقة خاصة من خلال نصائح أحد الخبراء.

ولأن نصائح الخبراء قد تكون مكررة أو مملة، فإن "سيِّدتي نت" يقدم لك روتين العناية بالشعر الدهني على طريقة "كارينا كابور" في ما يلي:

1. عندما تقومين بغسل شعرك عليك باستخدام الشامبو المخصص للغسيل اليومي مع إتباعه بالبلسم على أطرف الشعر فقط ولمدة ثلاث دقائق، إذ أن فروة الرأس لن تكون بحاجة إلى البلسم.

2. وعندما تقومين بشراء الشامبو عليك باختيار المنتج المخصص لإعادة التوازن لإفرازات القشرة الجلدية، فهذه الأنواع تعمل على إعادة التوازن وامتصاص الدهون الزائدة التي تغلف جذور الشعر.

3. تجنبي الإكثار من غسل الشعر، فالعديد من السيدات يقمن بغسل شعرهن بصورة يومية ظناً منهن أن هذا هو الحل مع فروة الرأس الدهنية، بينما يقوم هذا الأمر بتحفيز فروة الرأس واستثارتها لإفراز المزيد من الدهون.

4. تقوم الحرارة المرتفعة بتحفيز الإفرازات الدهنية فتظهرين بمظهر لامع ومزعج عند الجذور وجاف وخشن عند الأطراف، لذلك فإن النجمة "كارينا كابور" تقوم باستخدام مجففات الشعر في أضيق الحدود مع وضع المجفف على درجة الحرارة المتوسطة.

5. عليك بتهوية شعرك دائماً، فإذا كنت ترتدين وشاحاً أو قبعة شمسية في أوقات النهار عليك بعدم تركها لعدة ساعات متتالية دون تهوية الشعر.

6. وفي روتينك اليومي عليك بالتقليل من الأمور التي تثير إفرازات فروة الرأس كالحكة والتسريح المستمر.

7. ولأن الطعام له تأثير كبير على الشعر فيجب عليك الابتعاد عن الأطعمة المقلية والغنية بالدهون والبهارات الحارة؛ لأنها تقوم بتحفيز إفراز الدهون.

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