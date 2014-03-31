مساجات للحوامل.. ولكن بشروط!

تظهر الكثير من التغيرات على جسم المرأة خلال الحمل، وهي تؤثر على مشاعرها، وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية، فجسد المرأة، يتعرض للتمدد، وهذا ما يؤثر سلباً على نفسيتها، فهي في الأشهر الأخيرة للحمل؛ تصبح مجهدة وغير قادرة على السير والقيام بأعمالها اليومية، فما أفضل ما يريحها؟

تجزم جوون بيرم، خبيرة المساج الخاص بالحوامل لدى «سيسترز بيوتي لاونج»، أن المساج يساعد الحامل في تخفيف الضغوط والتوتر بدرجة كبيرة، ومن الفوائد الأساسية له ما قبل الولادة:

يقلل القلق، ويعزز العاطفة، ويجدد نشاط العضلات.

يقلل من آلام المفاصل، ويحسّن من مستوى سهولة طلق الولادة.

ينظم الهرمونات، ويخفف من تورّم المفاصل وآلام الظهر، ويحسن نمط النوم.

يقلل من الإمساك، ويحد من علامات تمدد البطن إلى أقل مستوى، ويسهل شدّ الجلد.

يمكّن الحامل من الحصول على القدر الكافي من الاسترخاء، سواءً عقلياً أو بدنياً.

فوائده بعد عملية الولادة:

يسرّع استرجاع الأم لجسمها الطبيعي قبل الحمل.

يقلل من الأورام والانتفاخ خلال فترة ما بعد الولادة، ويساعد على الشفاء بسرعة للأمهات اللاتي أجرين العملية القيصرية.

الاسترخاء البدني

اجلسي في وضع مريح، وتأكدي من تدعيم وسند كل جزء من أجزاء جسمك، ثم ركزي على شد وإرخاء أجزاء معينة من الجسم، كلاً على حدة، ابدئي أولاً بأصابع قدميك، ثم استمري تدريجياً لأعلى؛ حتى تصلي إلى الرأس، ثم ارجعي لأصابع قدميك ثانية، بحلول نهاية هذا التمرين ستشعرين بتحسن.

الاسترخاء العقلي

يتطلب هذا النوع من الاسترخاء تركيزاً عميقاً، على التنفس من خلال استنشاق الهواء بعمق، والاحتفاظ بالنفس للداخل لعدة ثوان قبل إخراجه ببطء، وبمجرد أن تنتظم الحامل في التنفس؛ تسترخي جميع عضلاتها، يمكنها أن تسرح بعقلها بعيداً، كالتخيل بأنها تسبح طافية فوق سطح الماء وتحت سماء صافية زرقاء، وأن الهدوء والصفاء يعمان كل ما حولها.

شروط المساج

- يفضل أن يكون التدليك على الجلد مباشرة، ولكن إذا وجدت الحامل أن بشرتها قد أصبحت أكثر حساسية، فيمكنها أن ترتدي ثوباً قطنياً خفيفاً، ويجب أن تكون ضربات التدليك ثابتة ومنتظمة، على أن تتم بلطف.

- يحبذ استخدام الزيوت فقط والمنتجات العضوية الآمنة.

- ضمان الوضعية المريحة والآمنة للجنين؛ باستخدام الكثير من الوسائد تحت الرأس وبين الركبتين والذراعين، إلى جانب دعم إضافي عند منطقة البطن، أما بالنسبة للذراعين والقدمين؛ فتستخدم حركات إلى أعلى لتحفيز الدورة الدموية والتقليل من انتفاخ الذراعين والقدمين.

- في النهاية يستخدم بلسم يوضع على منطقة البطن للتخلص من علامات تمدد البطن خلال الحمل.

نصائح

تدرجها جوون بيرم، خبيرة المساج الخاص بالحوامل:

- لتجرب السيدات الحوامل مساج «شفا» للحمل، مرة كل أسبوع؛ لأن منتجات «شفا» طبيعية 100%، إلى جانب تدليك القدمين قبل وبعد ذلك، حيث يستخدم كريم مستخلص من الفاكهة الإستوائية والكستناء للقدمين.

- عليهن أيضاً بمساج أصداف الحمم البركانية الدافئة للرقبة والأكتاف والظهر، ولكن تحتاج المرأة إلى استشارة سليمة لضمان عدم حساسية العميلة للسخونة، حيث يصبح الجلد أكثر حساسية أثناء الحمل.

- نوصي أيضاً بالمساج التايلاندي «تاي هوت كومبريس»، الذي ينشط الدورة الدموية.

- أما بعد الولادة، فمن بين العلاجات التي نوصي بها للمرأة؛ هي حمامات الأعشاب الساخنة، إلى جانب علاجات التنحيف بالأعشاب التي تساعد الأمهات الجدد في العودة إلى قوامهن الطبيعي قبل الحمل.

- التركيز في المساج على عضلات الظهر، أو منطقة الرقبة والكتفين، والجزء السفلي من الظهر؛ حيث تؤثر زيادة الوزن أثناء الحمل على هذه المناطق.

- تجنب منطقة حول أرسغ الأقدام، حيث مناطق الفعل اللاإرادي المرتبطة بالرحم، والضغط اللطيف على منطقة عظام الصدر، وتجنب الأوردة في الأرجل أو المناطق المتورمة.