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ظهور أول حالة إصابة بالحمى شوكية بالإسماعيلية

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ظهور أول حالة إصابة بالحمى شوكية بالإسماعيلية ظهور أول حالة إصابة بالحمى شوكية بالإسماعيلية


> أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن ظهور اول حالة إصابة بالحمى الشوكية بأحد مدارس المحافظة .
> حيث أكد عادل الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم أن الحالة لتلميذة تدعى ” ز. ص” بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة ابو الخيطان المشتركة للتعليم الأساسى بمدينة ابوصوير .
> مضيفاً بوجود حالة إشتباة اخرى لشقيقة المصابة حيث تم توجية لجنة طبية لاجراء عملية مسح كامل للمدرسة للكشف عن وجود حالات أخرى من عدمة، حيث تم إرسال تقرير بالحالة الى مديرية الصحة بالإسماعيلية .

وقال محمود الكيلانى ،المستشار الإعلامى للمديرية ،أنة تم نقل التلميذة المصابة وشقيقتها إلى مستشفى حميات الإسماعيلية ،حيث تم تجهيز غرفة خاصة بكل منهما مع تقديم العلاج اللازم لهما .

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