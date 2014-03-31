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«موسى والببلاوي» في عزاء والدة البابا تواضروس بالكاتدرائية

  • مصر
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استقبل البابا تواضروس الثاني، صباح الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرئية المرقصية بالعباسية، عدداً من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء الأحزاب، والكنائس، لتقديم واجب العزاء له في والدته التي توفيت، الجمعة الماضي.

واستقبل البابا تواضروس، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، ورئيس لجنة تعديل الدستور، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة.

كما استقبل البابا الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء والتعاون الدولي السابق، والدكتور عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إضافة إلى الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية.

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