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Kevin Spacey في دور Winston Churchill

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Kevin Spacey في دور Winston Churchill Kevin Spacey في دور Winston Churchill

بالرغم من انشغاله الحالي في تصوير السلسلة البوليسية التلفزيونية House of Cards التي تعرض على Netflix، كشف الممثل Kevin Spacey أنه سيؤدي دور أول رئيس وزراء بريطاني Winston Churchill الذي تولّى هذا المنصب بين عامي 1940 و1945، في فيلم يحمل عنوان Captain of the Gate. الإنتاج لشركة Sierra/Affinity والمبلغ الذي رصد لإنتاج الفيلم هو 20 مليون دولار. Captain of the Gate يلقي الضوء على وصول Churchill الى الحكم ومواجهته Adolf Hitler خلال الحرب العالمية الثانية. فهل سيشكّل هذا الفيلم عودة قوية للممثل Kevin Spacey الغائب منذ مدة عن الأدوار الرئيسية والفائز عام 1996 بجائزة أوسكار أفضل ممثل في دور مساعد عن The Usual Suspects وعام 2000 بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم American Beauty

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