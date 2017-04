سلسلة كتب Merlin الى الشاشة الكبيرة

بعد عدّة محاولات قامت بها شركات أمثال Warner Bros و Paramount و Miramax في السنوات الأخيرة لنقل مجموعة روايات Young Merlin للكاتب Thomas Archibald Barron الى الشاشة الكبيرة، يبدو أن شركة Disney حسمت أمرها وطلبت من كاتبي السيناريو Patrick Massett و John Zinman اللذين كتبا سيناريو فيلم Lara Croft: Tomb Raider، أن يكتبا سيناريو الفيلم المقتبس عن الرواية الأولى والتي تحمل عنوان Merlin : The Lost Years. في المقابل، لم تكشف الشركة عن إسم المخرج الذي سيتولّى إخراج هذا الفيلم. يذكر أن مغامرات Merlin مؤلفة من خمس روايات هي : The Lost Years of Merlin و The Seven Songs of Merlin و The Fires of Merlin و The Mirror of Merlin و The Wings of Merlin.