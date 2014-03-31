Mel Gibson يحضّر لفيلم جديد

أعلن الممثل Mel Gibson أنه سيشارك في بطولة فيلم من نوع الأكشن والتشويق بعنوان Blood Father للمخرج الفرنسي Jean-Francois Richet الذي قدّم في السابق مجموعة من الأفلام أذكر منها Assault on Precinct 13 و Mesrine: Killer Instinct، حيث سيؤدي Gibson دور محكوم سابق يحاول حماية إبنته من مروّج مخدرات خطير وعنيف. من المتوقّع أن يبدأ تصوير فيلم Blood Father في شهر مايو المقبل في نيو مكسيكو. يذكر أن الفيلم الأخير الذي شارك فيه الممثل في دور شرير كان بعنوان Machete Kills للمخرج Robert Rodriguez وفيلمه المقبل هو بعنوان The Expendables 3 للمخرج Patrick Hughes والمنتظر في الصالت العالمية في 15 أغسطس المقبل.