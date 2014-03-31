هالا القصير:منعوني من الغناء لسوريا في The Voice

قالت الفنّانة السّورية هالا القصير التّي وصلت إلى التّصفيات النّهائيّة في برنامج The Voice، إنّها كانت ستكون الأولى في البرنامج لو كان الموضوع يعتمد على التصويت فعلاً.

وأضافت القصير في حديث لها عبر إحدى الإذاعات المحليّة السّوريّة "يكفيني فخرأ أنّي كنت في المرحلة الختاميّة، وأجمل صوت في فريق الفنان عاصي الحلاني".

ولمّحت القصير إلى أنّه كان ممنوعاً عليها أن تغنّي لسوريّة خلال مشاركتها في برنامج The Voice، وأنّها كانت مصرّة أن تقدم تحيّة لبلدها وجمهورها الذي كان يستحق الفرح، ولذلك اختارت أغنية "تعلى وتتعمّر" لتكون أغنيتها الاخيرة في البرنامج، وأنّها فاجأت اللجنة وأسرة البرنامج بإضافة اسم "سوريّة " في الأغنية.

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