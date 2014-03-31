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بالصور: ديمة قندلفت دبلوماسية في زمن الاحتلال

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بالصور: ديمة قندلفت دبلوماسية في زمن الاحتلال بالصور: ديمة قندلفت دبلوماسية في زمن الاحتلال

تظهر الفنّانة السّورية ديمة قندلفت بـ "لوك فرنسي" في أحدث أعمالها، حيث تتابع في العاصمة السّوريّة دمشق تصوير مشاهدها في مسلسل البيئة الشاميّة الجديد "طوق البنات".
وتجسّد قندلفت في "طوق البنات" شخصيّة فتاة دبلوماسيّة فرنسيّة تعمل لصالح الاحتلال تدعى "جاكلين" تأتي إلى دمشق مع أخيها القنصل الفرنسيّ الذّي يلعب دوره الفنّان مهيار خضّور.
يذكر أن المسلسل الذي كتبه أحمد حامد من بطولة رشيد عساف، منى واصف، ديمة قندلفت، نادين خوري، مهيار خضور، جهاد سعد، أسعد فضة، ليلى جبر، حسام تحسين بيك، تاج حيدر، روعة السعدي، أندريه سكاف..

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