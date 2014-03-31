هل تعيش السلطانة هيام قصّة حب جديدة؟

فاجأت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام محبيها، بنشرها صوراً جديدة لها على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وهي بكامل رشاقتها وجمالها بعد ولادتها ابنتها لارا يوم 11 فبراير الفائت.

أوزيرلي نجحت في تخفيض الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل، وقد نشرت صورة ترسل فيها لمحبيها قبلة وكتبت تحتها: أبدأ يومي بقبلة وابتسامة.

وسائل الإعلام التركية تساءلت ما إذا كانت القبلة مخصصة للجمهور فقط، أم أن ثمة حبيب جديد منحته مريم أوزيرلي قبلتها؟ كما تساءلت ما إذا كانت مريم قد تجاوزت محنة حبها لجان أتيش بحب جديد تعيشه في الخفاء؟

الأيام القادمة ستكشف ذلك.

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