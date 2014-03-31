سيلينا غوميز تحصد لقب أفضل مغنية

حصدت النجمة Selena Gomez جائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز 2014" "Kids’ Choice Awards في لوس أنجلوس.

Selena، البالغة من العمر 21 عاما،ً استطاعت أن تتغلب على صديقتها السابقة Taylor Swift، البالغة من العمر 24 عاماً، وشكرت، وهي على المسرح، كلّ محبيها وكلّ القيّمين على هذه الجائزة، مؤكّدة أنّ لهم الفضل الكبير في كلّ ما وصلت إليه.

يُذكر أنّ Selena Gomez و Taylor Swift كانتا أعزّ صديقتين، قبل عودة Selena إلى حبيبها المثير للمشاكل، Justin Bieber، الأمر الذي دفع Taylor إلى الابتعاد عن Selena والتصريح بأنّها تشعر بالاشمئزاز منها.

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