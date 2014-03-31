البابا تواضروس يستقبل الببلاوي ووزيرة القوى العاملة والهجرة بالكاتدرائية

استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، كلا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتورة ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، الذين قدموا له التعزية في وفاة السيدة والدته.

> كما استقبل البابا تواضروس كلا من سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة، وريتشارد لاول انجواليا سفير أوغندا لدى القاهرة، والشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق والأمين العام لبيت العائلة المصرية والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر.

> كما زار المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم العزاء للبابا كلا من الدكتور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد والشيخ أحمد ترك مدير المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي عميد كلية العلوم الإسلامية بالأزهر وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق.