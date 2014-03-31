تحرير 134 مخالفة تموينية و تنفيذ 319 قرار إزالة بمركزي أبنوب ومنفلوط بأسيوط

أسفرت الحملات التموينية لمديرية التموين بأسيوط عن تحرير 134 مخالفة تموينية لأصحاب المخابز بالإضافة إلي 319 قرار إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمركزي أبنوب ومنفلوط بأسيوط وذلك طبقا لتعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط المشددة لضبط المستغلين والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ علي الرقعة الزراعية من استغلالها او انتهاكها دون وجه حق

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب انه تم تنفيذ 55 حالة تعدي بمركز أبنوب وشملت 26 حالة بحوض الجروية و5 حالات بحوض الجزيرة علي مساحة فدان ونصف بقرية كوم أبو شيل و24 حالة تعدي علي مساحة فدان و6 قراريط بقرية عرب العوامر مضيفا انه تم تحرير 13 محضر لأصحاب المخابز التابعة للمركز وتنوعت هذه المخالفات مابين إنتاج الخبز البلدي غير المطابق للمواصفات وناقص الوزن ومنع التصرف في الحصة التموينية

ومن جانبه صرح محمد المهدي رئيس مركز ومدينة منفلوط انه تم تحرير 36 محضر مخالفة لأصحاب المخابز ومستودعات البترول مضيفا انه تم تنفيذ 264 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالإضافة إلي 89 محضر مخالفة للإشغالات لأصحاب المحال التي ليس لها ترخيص رسمي مشيرا إلي الدور المقدم من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة في القضاء علي كل من يتلاعب بالمواد التموينية أو بالأرض الزراعية