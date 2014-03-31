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وصول هيئة المحكمة لنظر رابع جلسات “خلية الماريوت”

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وصول هيئة المحكمة لنظر رابع جلسات “خلية الماريوت” وصول هيئة المحكمة لنظر رابع جلسات “خلية الماريوت”

خلية الماريوت

 

وصلت، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر رابع جلسات محاكمة 20 متهمًا بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ماريوت».

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الآلية ووحدات التصوير والمونتاج، واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة «الجزيرة»، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في «حرب أهلية» تنذر بسقوط الدولة.

 

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