الدفاع في”خلية مدينة نصر” : موكلي “عربيد ولا يصلي ويجلس مع السياح بالمايوهات “ولا ينتمي لفكر ديني

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية المتهم فيها 27 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

واكد دفاع المتهم الخامس اسلام طارق محمد رضا فى مرافعته ان موكله “اسلام” لم يستخرج جواز سفر ولم يسافر خارج البلاد لانه طبقا للقانون لا يجوز لمن يؤدى الخدمة العسكرية السفر خارج البلاد , كما جاء بالتحريات. واشار الدفاع أن موكله المتهم اسلام فاجر وفاسق وعربيد وبشرب الخمور, وانه مسلم ببطاقته الشخصية. فقاطع عادل شحتو المحكمة وقال إزاى أنا رجل ملتزم من ايام السادات اجيب واحد بتاع خمره واعلمه ومش بيصلى ووطالما انا بحرض فالمفروض كنت اطلب منه معلومات عن الجيش.

وقال دفاع المتهم ان موكله كان بيعمل فى الغردقة وما ادراكم ما الغردقة “نار الله الموقدة ” مع السياح ويلتقط الصور مع السياح بالمايوهات البكينى على البلاش والمتهمين ضربوا فى السجن عشان يصلى ورفض, فكيف ينتمى الى فكر متطرف او دينى.