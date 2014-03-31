بالصور.. بدء إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بأسيوط لعمل توكيلات الرئاسة

استقبلت مكاتب الشهر العقاري بأسيوط ، اليوم الإثنين ، المواطنين الراغبين في عمل التوكيلات لمرشحي الرئاسة بينما بدت الأعداد قليلة جدا وتأخرت بعض مكاتب الشهر العقارى فى العمل بدعوى عدم ورورد تعليمات بكيفية عمل التوكيلات.

واشتكى المواطنون من عدم وجود الإسم الرباعي للمرشحين وخاصة المشير عبد الفتاح السيسى مما دعاهم الى الإتصال بمسئولى الحملة التى ابلغوهم بالأسم الرباعى وقال أحد موظفى الشهر العقارى رفض ذكر اسمه ان هناك تعليمات بعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام أو أرقام نهائية للتوكيلات او حتى إسم المرشح الرباعي ولا توجد أية تعليمات بالأسماء الصحيحة لهم.

وقالت فاطمة العوامرى مسئولة التوكيلات بحملة حمدين صباحي أن بعض مكاتب الشهر العقارى بمراكز المحافظة لم تعمل اليوم وقالت وانها لم تصل اليهم إشارة بطريقة العمل فى التوكيلات مشيرة الى أن اليوم الأول كانت الأعداد قليلة أما الأيام القادمة سيكون هناك اقبال اكثر.

وقال عبد الرحمن عادل أحد أعضاء حملة حمدين صباحى أنهم سيحشدون بكل قوة لجمع توكيلات حمدين صباحى وأنه ليس مرشح هين وسينافس بقوة وهو أكثر من يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأول من دعا لثورة 30 يونيو .

أما شريف نصحى فقال انا عملت توكيل للمشير عبد الفتاح السيسى لأننا نرى فيه المرشح الأجدر فى المرحلة القادمة ونتمنى من الله ان يوفقه فى ادارة البلاد .