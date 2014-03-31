الأمور المستعجلة تقضى بإلزام الدولة بتنفيذ حكم حظر أنشطة “حماس” مؤقتاً داخل مصر

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بإلزام الدولة بتنفيذ الحكم الصادر بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المنظورة ، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان .

وكان د . سمير صبري، المحامي قد أقام إشكال عكسي في الحكم لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 4/3/2014 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 31 لسنة 2014 نظراً لتراخي الحكومة في تنفيذ هذا الحكم وصدور تصريح من وزير العدل بأنه لم يصل إليه الحكم لتنفيذه بعد أن أكد صبري أنه سلم مكتب وزير العدل صورة تنفيذية من هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره .