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استقبلي ربيع 2014 بـ 3 قطع مهمة لخزانتك

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استقبلي ربيع 2014 بـ 3 قطع مهمة لخزانتك استقبلي ربيع 2014 بـ 3 قطع مهمة لخزانتك

في كل موسم تظهر العديد من الاتجاهات التي تجعل إطلالتك عصرية وأنيقة ومواكبة لموضة الموسم، وفي موسم الربيع تتجدد حاجتنا لقطع معينة من الأزياء، وتكون من أهم القطع في خزانة الملابس، فما هي هذه القطع يا ترى؟ 

·       الفستان المورد 

لا شيء يوحي بالربيع وانتعاشه كالفستان المورد، فإن أردت إطلالة عصرية ناعمة ننصحك باختيار فستان مزين بكشكشات بسيطة. 

·       بدلة مطبعة 

في موسم الشتاء شاهدنا العديد من البدل ذات الألوان الداكنة التي تبعث بالدفء، لكن في موسم الربيع تعتبر البدل المطبعة من أهم القطع لتحصلي على لوك ربيعي عصري ومميز. 

·       معطف خفيف 

قد لا تكون ليالي الربيع باردة إلى الحد الذي يستدعي ارتداء المعطف الشتوي الثقيل، ولكن قد تحتاجين إلى معطف خفيف لتحتمي من نسمات الهواء الباردة وتضيفي لمسة من الأناقة لإطلالتك الربيعية.

اقتني هذه القطع فيما يناسب إطلالتك لتتألقي في هذا الموسم.

 

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