أجمل الإطلالات من نجمات شهر مارس

شاهدنا في شهر مارس إطلالات جميلة من النجمات، ففي بداية هذا الشهر أقيم حفل الأوسكار المنتظر، حيث تألقت النجمات بإطلالات ساحرة وأخاذة (شاهديها هنا)، وظهرن بعدة إطلالات جميلة في مناسبات مختلفة.

تكرر اسم الممثلة الشابة Emma Watson بإطلالتين في غاية الأناقة بهذه القائمة، حيث شوهدت متألقة بفستان أسود رائع من "Oscar de la Rente"، وإطلالة أنيقة بفستان كحلي ناعم، أما الممثلة Scarlett Johansson فقد تألقت بإطلالات حمل رائعة خلال الترويج لفيلمها الجديد، وقد اخترنا منها إطلالتها الناعمة بفستان من "Vivienne Westwood"، وإطلالة ناعمة وأنيقة بقصة "البيبلوم".

كما كانت إطلالة النجمة Shakira بفستان جميل من زهير مراد واحدة من أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، إلى جانب إطلالة Emmy Rossum بفستان ملكي أنيق، فيما تنافست النجمتان Jessica Pare وAnne Hathaway على تصاميم "Roksanda Ilincic"، حيث ارتدتها كل منهما في مناسبتين مختلفتين في اليوم نفسه.

وفيما يخص الإطلالات اليومية، فقد أعجبتنا إطلالة النجمة Kourtney Kardashian بمعطف وردي جميل نسقته مع حذاء لحمي في إطلالة ناعمة، وإطلالة Taylor Swift المريحة والبسيطة، كذلك إطلالة Selena Gomez التي كانت عصرية ومريحة ببدلة بلون سماوي وحذاء أبيض جميل.