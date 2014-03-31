الأميرات يتألقن بتصاميم "Chanel" الراقية

حضرت أميرة هانوفر Princess Caroline حفل "Rose Ball 2014" ليلة البارحة بإطلالة راقية وأنيقة حملت توقيع الدار الفرنسية "Chanel"، وقد اختارت الأميرة فستاناً جميلاً من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2014 ، وارتدته بنفس الطريقة التي ظهرت بها العارضة على منصة العرض، حيث ارتدت معه روباً حريرياً باللون الرمادي وأحذية رياضية.

قد تستغربين من ارتداء الأميرة لهذا الحذاء مع فستان السهرة الأنيق من "Chanel"، ولكن اختيارها أتى تابعاً لإصابتها الأخيرة أثناء التزلج، وليس كخيار يخص اتجاهات الموضة.

كانت ابنتها الأميرة Charlotte Casiraghi حاضرة في الحفل نفسه وقد كانت متألقة بفستان فضي من المجموعة نفسها، ويبدو أن علاقة دار الأزياء الفرنسية المذكورة مع العائلة المالكة أكثر من كونهم مجرد زبائن، إذ حضر المصمم Karl Lagerfeld هذا الحفل كذلك، أما الأميرة Princess Charlene من موناكو فقد كان اختيارها الأجمل خلال هذا الحفل، حيث ارتدت فستاناً كحلياً بقصة أنيقة من "Akris".

شاهدي معنا كيف تألقت الأميرات في حفل "Rose Ball 2014"، وأخبرينا برأيك أيهن الأجمل؟