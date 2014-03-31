علّمي أطفالكِ طريقة تحضير "الكوكيز"

المقادير:

- كوبان وربع الكوب من الطحين

- ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل المبشور

- ملعقة من الخميرة

- ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة من القرفة الناعمة

- نصف ملعقة من كبش القرنفل

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- ثلاثة أرباع الكوب من السمن النباتي

- كوب من السكر الأبيض

- بيضة

- ملعقة كبيرة من الماء

- ربع كوب من دبس السكر

- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض

طريقة التحضير:

1 -يحمّى الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.

2 -يخلط الطحين مع الزنجبيل والخميرة والقرفة والقرنفل والملح في وعاء، ويوضع جانباً. وفي وعاء ثان كبير، يخفق السمن النباتي مع كوب السكر، حتى يصبح هذا الخليط متماسكاً وخفيفاً. ثم، يُضاف كلّ من البيضة والماء ودبس السكر، إلى الوعاء الكبير، فالمكوّنات التي وضعت جانباً، بعد نخلها. وتخلط هذه المكوّنات، حتى تصبح على شكل عجينة.

3 -تقسم العجينة إلى كرات بحجم حبة الجوز، ثم تغمّس في ملعقتي السكر. ويترك نحو إنشين بين الكعكة والأخرى، عند مدّها على ورق غير مدهون، ويضغط عليها لكي تكتسب شكلاً مسطحاً بعض الشيء.

4- تشوى من 8 إلى 10 دقائق في الفرن المحمى سابقاً. وبعد رفعها من الفرن، تترك على الورق لنحو 5 دقائق كي تبرد، ثم تنقل إلى صينيّة ذات أسلاك لكي تبرد تماماً، قبل أن تحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).

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