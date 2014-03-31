بالفيديو:3 طرق لتلميع الأواني الفضية

تتعرّض الأواني الفضيّة إلى تراكم الغبار عليها؛ ولذا يترتب عليك تلميعها من حين لآخر.

وإليك طرق ثلاث مجرّبة لتلميع أواني الفضّة:

أولاً: لمّعي أواني الفضة باستخدام "الكاتشاب"

أنت بحاجة إلى:

- القليل من "الكاتشاب".

- وعاء من الماء.

- إسفنجة.

- قطعة قماش.

1- ضعي قطعة الفضة في وعاء "الكاتشاب".

2- ادعكي القطعة بواسطة الإسفنجة.

3- ضعي القطعة في وعاء من الماء لإزالة "الكاتشاب" عنها.

4- وأخيراً، جفّفيها بواسطة قطعة القماش الناعمة.

ثانياً: استخدمي معجون الأسنان لتلميع أواني الفضة

أنت بحاجة إلى:

- القليل من معجون الأسنان.

- وعاء من الماء.

- إسفنجة.

- قطعة من القماش.

1- ذوّبي معجون الأسنان، في وعاء الماء.

2- ادعكي القطعة جيداً، بواسطة الإسفنجة.

3- اغسليها، ثمّ جففيها بقطعة القماش.

ثالثاً: نظفي الفضيّات بواسطة القصدير

أنت بحاجة إلى:

- وعاء يحتوي على كوبين من الماء المغلي.

- 3 قطع مربعة من القصدير.

- القليل من الملح.

- قطعة من القماش.

1- اغلي كوبين من الماء، وضعيهما في وعاء.

2- أضيفي إليه ملعقة من الملح و3 قطع من القصدير.

3- ضعي القطعة في داخل الوعاء، واتركيها لثلاث دقائق.

4- أخرجي القطعة، وجففيفها بواسطة قطعة القماش.

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