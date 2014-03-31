بالفيديو:3 طرق لتلميع الأواني الفضية

تتعرّض الأواني الفضيّة إلى تراكم الغبار عليها؛ ولذا يترتب عليك تلميعها من حين لآخر.
وإليك طرق ثلاث مجرّبة لتلميع أواني الفضّة:
أولاً: لمّعي أواني الفضة باستخدام "الكاتشاب"
أنت بحاجة إلى:
- القليل من "الكاتشاب".
- وعاء من الماء.
- إسفنجة.
- قطعة قماش.
1- ضعي قطعة الفضة في وعاء "الكاتشاب".
2- ادعكي القطعة بواسطة الإسفنجة.
3- ضعي القطعة في وعاء من الماء لإزالة "الكاتشاب" عنها.
4- وأخيراً، جفّفيها بواسطة قطعة القماش الناعمة.
ثانياً: استخدمي معجون الأسنان لتلميع أواني الفضة
أنت بحاجة إلى:
- القليل من معجون الأسنان.
- وعاء من الماء.
- إسفنجة.
- قطعة من القماش.
1- ذوّبي معجون الأسنان، في وعاء الماء.
2- ادعكي القطعة جيداً، بواسطة الإسفنجة.
3- اغسليها، ثمّ جففيها بقطعة القماش.
ثالثاً: نظفي الفضيّات بواسطة القصدير
أنت بحاجة إلى:
- وعاء يحتوي على كوبين من الماء المغلي.
- 3 قطع مربعة من القصدير.
- القليل من الملح.
- قطعة من القماش.
1- اغلي كوبين من الماء، وضعيهما في وعاء.
2- أضيفي إليه ملعقة من الملح و3 قطع من القصدير.
3- ضعي القطعة في داخل الوعاء، واتركيها لثلاث دقائق.
4- أخرجي القطعة، وجففيفها بواسطة قطعة القماش.
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