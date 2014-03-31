البابا تواضروس الثاني يتلقى التعازي في وفاة والدته من وزير الآثار

استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى اليوم/الاثنين بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم الذي قدم له التعازي في وفاة والدته.

> كما استقبل البابا تواضروس سفير إثيوبيا بالقاهرة السفير محمود درير غيدي و المستشار في السفارة الإثيوبية ايل بيري، للتعزية في وفاة والدته.