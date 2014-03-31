استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى اليوم/الاثنين بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم الذي قدم له التعازي في وفاة والدته.
> كما استقبل البابا تواضروس سفير إثيوبيا بالقاهرة السفير محمود درير غيدي و المستشار في السفارة الإثيوبية ايل بيري، للتعزية في وفاة والدته.
البابا تواضروس الثاني يتلقى التعازي في وفاة والدته من وزير الآثار
استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى اليوم/الاثنين بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم الذي قدم له التعازي في وفاة والدته.