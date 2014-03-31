أخبار عاجلة

السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البابا تواضروس الثاني يتلقى التعازي في وفاة والدته من وزير الآثار

Google+ Print
البابا تواضروس الثاني يتلقى التعازي في وفاة والدته من وزير الآثار البابا تواضروس الثاني يتلقى التعازي في وفاة والدته من وزير الآثار

البابا تواضروس الثانى

استقبل بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى اليوم/الاثنين بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم الذي قدم له التعازي في وفاة والدته.
> كما استقبل البابا تواضروس سفير إثيوبيا بالقاهرة السفير محمود درير غيدي و المستشار في السفارة الإثيوبية ايل بيري، للتعزية في وفاة والدته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا