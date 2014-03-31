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اختطاف أحد عناصر الصحوة بالعراق واعتقال 16 مطلوبا بتهمة الإرهاب في صلاح الدين

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اختطاف أحد عناصر الصحوة بالعراق واعتقال 16 مطلوبا بتهمة الإرهاب في صلاح الدين اختطاف أحد عناصر الصحوة بالعراق واعتقال 16 مطلوبا بتهمة الإرهاب في صلاح الدين

ارشيفية

القت قوة أمنية القبض على 16 مطلوبا بتهمة الإرهاب في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني ، إن مسلحين مجهولين اقتحموا صباح اليوم منزل أحد عناصر الصحوة في منطقة القادسية وسط تكريت وقاموا باختطافه واقتياده الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية طوقت مكان الحادث وشنت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المختطف .

ومن جهة أخرى، بحسب مصدر أمني، تمكنت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين اليوم من القبض على 16 مطلوبا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، فيما عثرت على مخزن للاعتدة والمتفجرات في مناطق متفرقة من المحافظة .

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية التي تقوم بحملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة تعتقل خلالها العديد من المطولبين .

 

أ ش أ

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