محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس الجامعة لأول مره

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد للمرة الأولى برئاسة مجلس جامعة بورسعيد بحضور رئيس الجامعة ونواب الجامعة وعمداء الكليات والمهندس محمد السيد عضو مجلس الجامعة ، وتوجه بالشكر للدعوته للمرة الأولي لحضور اجتماع مجلس الجامعة ، مشيرا لسعادته لانتهاء الامور بطريقة سليمة داخل الجامعة بعد التجاوب التام من رئيس مجلس الوزارة في حل مشكلة الجامعة والتي انتهت بتعيين الدكتور عاطف للقيام بأعمال رئيس الجامعة .

وأضاف قنديل ان الجامعة هي منارة علم والبوابة التعليمية الأولى لشعب بورسعيد في توجية العادات الايجابية وغرس القيم البناءة لدي الشباب الواعي من أجل بناء مصرنا بعد الأحداث المتلاحقة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية ، داعيا أساتدة الجامعة الأفاضل التعامل مع الطلاب بروح الأب والنقاش والتوجية بعقلانية في ظل النضج الكبير الذي طرأ على عقول الشباب بعد الثورة.

وأوضح المحافظ بأنه يتم حاليا دراسة مطالب الجامعة بجدية تامة والتخطيط لمكان مناسب لإقامة القلعة التعليمية باسلوب علمي حديث يتناسب مع الامتداد العمراني للمحافظة ومع الخطط المستقبلية للمحافظة فهدفنا توفير كافة الأجواء الملائمة لتلقي الطلاب للعلم في مكان يجمع كافة الكليات.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد باننا نشييد بالدور الكبير الذي لعبه المحافظ أثناء فترة اعتصام العاملين واستجابته االكاملة لكافة المطالب ونقله بالكامل للجهات المسئولة .

و أشار بانه يدعو الجميع لنسيان الأحداث الأخيرة وبدء فترة من الحب والصدق وإزالة كافة الخلافات ، مشيرا ان هناك تواصل تام بين الجامعة ومحافظة بورسعيد في توفير مستشفى لطلبة كلية الطب والبحث عن تخصيص قطعة أرض في مكان مناسب لتكون منارة للجامعة ، مشيرا بان هدفنا عمل مجتمع عمراني يكون امتداد للجامعة وايضا مركز للتنمية الشاملة في بورسعيد .

وكشف قنديل عن جاهزية الجامعة في البدء الفوري وعمل سور حول الأرض التي سوف يتم تخصيصها خلال شهر من الاستلام وسوف يتم الطرح من خلال جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة كما ان هناك العديد من المطالب ومنها توفير نادي لأعضاء هيئة التدرريس ليكون متنفس لهم خلال فترات الصيف وإقامة مركز مؤتمرات للجامعة.