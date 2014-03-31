علماء ونخب القطيف: الأمير مقرن اختياره تنظيمٌ لشؤون الحكم واستقرارٌ مهمٌ للدولة

أكد علماء ونخب محافظة القطيف الذين بايعوا صاحبَ السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، على أهمية دور سموه في هذه المرحلة التي تخدم أمن ومستقبل ووحدة هذا الوطن الكبير الذي تحققت وحدته وإنجازاته الكبرى في ظل قيادات حكيمة تاريخها يشير إلى ثقة كبيرة بينها وبين الشعب السعودي.

وشددوا أمس ل"الرياض" على استقرار الحكم السعودي، ما ينعكس على الأمن في المجتمع، مشيرين إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن أهل لمثل هذا المنصب لما عرف عنه من حسن تدبير وحكمة، وخدمة كبيرة للوطن من خلال المواقع السابقة التي تبوأها، وقال رئيس محكمة المواريث في محافظة القطيف الشيخ وجيه الاوجامي: "إننا نهنئ قيادتنا الراشدة، ونهنئ أنفسنا على هذا الاستقرار في نظام الحكم في بلادنا الغالية كما نشكر والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على هذه البادرة الناجحة التي أراحت قلوبنا وكشفت عن الأسس الثابتة التي قام عليها نظام الحكم في قيادتنا المباركة فكانت هذه المبادرة وهي اختيار وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولياً لولي العهد بمثابة إنارة الطريق لمستقبل القيادة الكريمة"، مضيفا "إن سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز مشروع ناجح بجميع جوانبه فهو ملحمة إدارية وعسكرية، شغل المناصب العسكرية ونهل منها وأثراها، وشغل المناصب الادارية في حائل والمدينة المنورة فزانها بحكمته وادارته الناجحة فهنيئا لقيادتنا المنصورة ولوطننا الرائد ولشعبنا العظيم".

وشدد القاضي في محكمة المواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني على أن اختيار وتعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد هو اختيار للرجل المناسب في المكان والوقت المناسب، وأضاف "إن ثقة المليك في محلها فالكل يعرف ما قام به سموه من جهود ومسؤوليات سابقة، وخدمات جليلة بذلها لوطنه ودينه، ونسأل الله العلي القدير ان يوفقه في كل ما يوكل إليه من مهام خدمة للدين والوطن".

وليس بعيدا عن آراء علماء الطائفة الشيعية قال أحد نخبها بالقطيف عضو مجلس المنطقة الشرقية محمد الدعلوج: "إن الاختيار لشخص سمو الأمير مقرن حفظه الله يدل على حكمة كبيرة في القيادة السعودية"، مضيفا "إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وهيئة البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود هو اختيار موفق لما يمتلكه سموه من صفات كبيرة، كما انه تسلم العديد من المهام الكبيرة التي بذل فيها سموه جهدا كبيرا وهو معروف بتواضعه وأخلاقه الرائعة مع الجميع". وعن القرار الملكي قال: "إنه يعكس حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رسم أشخاص الحكم وفق أدوات الحسم الدستورية المُبَيَّنة في الأمر الكريم". وتابع "إن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز - حفظه الله - من رجالات الدولة والحكم، وأكسبته المواقع القيادية والاستشارية مع تأهيله التربوي والعلمي استحقاقاً لاختيار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - وتأييد هيئة البيعة لهذا الموقع المهم".