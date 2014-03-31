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انطلاق برنامج تدريبي بالمعهد العالي للقضاء يشمل 50 قاضياً من مختلف المناطق

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    انطلق بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، البرنامج التدريبي للقضاة بمشاركة 50 قاضياً من مختلف أنحاء المملكة. وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود، أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة أسبوعين بمعدل 16 ساعة أسبوعياً بفندقي سوفتيل الخبر وموفبيك القصيم، مشيراً إلى أن البرنامج سيشارك فيه عدد من المتخصصين ومن كبار القضاة وبعض أكاديميّي الجامعة. يذكر أن البرنامج التأهيلي الخامس والسادس المخصص لقضاة وزارة العدل فئة (ب-ج) ينظمه المعهد العالي للقضاء بالجامعة بالشراكة مع وزارة العدل والذي يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتطوير مرفق القضاء.

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