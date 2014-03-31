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محافظة الجيزة: بدء تشغيل كاميرات مراقبة بميدان الجيزة غدا

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محافظة الجيزة: بدء تشغيل كاميرات مراقبة بميدان الجيزة غدا محافظة الجيزة: بدء تشغيل كاميرات مراقبة بميدان الجيزة غدا

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من تركيب كاميرات داخل وخارج نفق الجيزة لمراقبة حركة المواطنين، وضبط أية مخالفات أو باعة جائلين وضبط حركة السيارات والمشاة، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل البيانات المُسَجَّلة إلى غرفة عمليات رئيسية للمتابعة والتحليل وحل أية مشاكل طارئة.

ومن جانبه قال تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة إنه تم تركيب كاميرات المراقبة فى ميدان الجيزة أيضا، على أن يتم تشغليها غدا الثلاثاء، كما تم التعاقد مع شركة لتأمين المداخل والمخارج.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع يوم الأحد مع أعضاء النقابة العامة للباعة الجائلين بالجيزة، وتم الاتفاق على تخصيص أماكن محددة للباعة عند مداخل ومخارج النفق، مضيفا أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم مصادرة البضاعة من البائع.

وقال رئيس حى جنوب إنه يجرى حاليا أعمال تطوير بشارع ربيع الجزيرى بتكلفة 4 ملايين ضمن الخطة العاجلة للمحافظة.

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