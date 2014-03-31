مرتضى منصور: لا إقصاء لأحد من أبناء الزمالك وسنستعين بالجميع

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه لن يتم إقصاء أحد من أبناء النادى، سواء من لاعبى الكرة أو المرشحين السابقين، مؤكدا أنه يمد يده للجميع، وقام بالاتصال بالمهندس رءوف جاسر والدكتور كمال درويش وعمرو هريدى وعمرو الجناينى، لدعوتهم لحضور اجتماع موسع لرموز النادى ونجوم الكرة السابقين للالتفاف حول النادى ونشب الخلافات السابقة.

وتابع "منصور": أن غرفة الدكتور كمال درويش فى الدور الثالث ستظل كما هى خاصة به، لأنه رمز من رموز النادى وسيكون له دور داخل المجلس وأيضا عمر هريدى سيكون المستشار القانونى ومحمود معروف سيكون له دور فى مجلة النادى، وسيد متولى مرشح العضوية أيضا سيكون له دور داخل النادى، موضحا أنه ستتم الاستعانة بجميع المرشحين الذين لم يوفقوا للتعاون مع المجلس الجديد.

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