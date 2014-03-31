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بالفيديو: 10 من التاريخ .. حراس هدافون وهدف خيالي للحارس المجهول!

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بالفيديو: 10 من التاريخ .. حراس هدافون وهدف خيالي للحارس المجهول! بالفيديو: 10 من التاريخ .. حراس هدافون وهدف خيالي للحارس المجهول!

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف سجلها حراس مرمي بطريقة غير عادية...

1-روجيريو سيني (ساو باولو x تيجريس) كأس ليبرتادوريس 2005

روجيريو هو أكثر حارس مرمي في تاريخ كرة القدم تسجيلا للأهداف بأكثر من 110 هدف.

2- الحارس المجهول!!

فشلت جميع المحاولات حتي في المواقع الكبري في معرفة هوية هذا الحارس أو حتي مكان المباراة بعد أن سجل هدفا يأتي فقط في البلاي ستيشن!!

3- جيرالد هيلرينجهاوس (تورك جوتشو x انجلوستاد) الدوري الدرجة الثالثة الألماني 1989

ربما يكون هذا هو أول حارس في تاريخ كرة القدم يسجل من ضربة مقصية... هيلرينجهاوس إنضم لبايرن ميونيخ لموسمين بعد هذا الهدف!

4- أندريس بالوب (سيفييا x شاختار) كأس الإتحاد الأوروبي 2007

هذا الهدف حقق التعادل لسيفييا في الثواني الأخيرة ليفوز الفريق الأسباني بالمباراة ومن ثم بالبطولة في النهاية.

5- مارت بوم (دربي كاونتي x سندرلاند) الدوري الإنجليزي 2003

هدف بوم جاء في الثواني الأخيرة ضد فريقه السابق.

6- ريني هيجيتا (ناسيونال x ريفر بلات) كأس ليبرتادورس 1995

الحارس الكولومبي الشهير يسجل الهدف الوحيد ليساعد فريقه في الوصول إلي النهائي علي حساب بطل الأرجنتين.

7- سينان بولات (ستاندارد لييج x ألكمار) دوري أبطال اوروبا 2009

التركي بولات أصبح الحارس الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي يسجل هدفا من اللعب المفتوح (غير مباشر).

8- بول روبينسون (ليدز يونايتد x سويندون) كأس الاتحاد الإنجليزي 2003

حارس إنجلترا السابق أحرز هدف التعادل قبل أن يقود فريقه للفوز بركلات الجزاء.

9- خوسيه تشيلافيرت (فيليز سارسفيلد x ريفر بلات) كأس ليبرتادورس 1996

تسديدة "مقصودة" من قبل نصف الملعب من حارس باراجواي الاسطوري.

10- ينس ليمان (شالكه x دورتموند) الدوري الألماني 1997

بضربة رأس رائعة أهدت فريقه التعادل في الوقت القاتل، ليمان أصبح أول حارس مرمي يسجل هدفا في تاريخ البوندزليجا.

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فيديو اليوم السابع

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