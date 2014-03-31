مليونا وثيقة متنوعة في الأرشيف الوطني

قال ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني "المركز الوطني للوثائق والبحوث" لــــ"البيان" إن الارشيف الوطني لديه حاليا مليونا وثيقة متنوعة بعضها ورقي وأخرى افلام قديمة تم جلبها من المعتمدين البريطانيين ومؤخرا قمنا بإحضار 3500 ساعة فلمية من مؤسسة ابوظبي للإعلام عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لافتا إلى أن جميع هذه الوثائق تم ارشفتها الكترونيا. وكشف المهيري أن 15% من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية فقط لديها وحدة تنظيمية مركزية معنية بالأرشيف فيما النسبة المتبقية فإن الارشيف لديها يتوزع بين الإدارات المختلفة، لافتا إلى أن الارشيف الوطني يهدف خلال العام الحالي إلى إنجاز تشخيص وضع الارشيف الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي في أكثر من 202 جهة حكومية.

مشيراً إلى أن الأرشيف الوطني في إطار مشروعه الكبير الهادف إلى تنظيم أرشيفات الدولة الرسمية قام بتشخيص 87% من أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منوها بأن الارشيف الوطني سيبدأ في 2015 استلام الوثائق الحكومية تمهيدا لأرشفتها بصيغ متعددة من ورقية والكترونية وماكرو فيلم وادخالها في النظام بعد أن تمر على مختبر الترميم والتعقيم.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها الأرشيف الوطني المركز الوطني للوثائق والبحوث امس في فندق الإنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي بعنوان "مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية" بحضور عدد كبير من العاملين في أرشيفات الجهات الحكومية في إمارتي دبي وعجمان، وسينظم الأرشيف الوطني اليوم ورشة عمل في "مبادئ إدارة الوثائق في الجهات الحكومية" لأرشيفي إمارتي الشارقة وأم القيوين.

بعد استراتيجي

وأكد ماجد سلطان المهيري المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني في كلمة افتتح بها الورشة البعد الاستراتيجي للورشة التي تسهم في تأهيل القائمين على تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية للوصول إلى سياسات الدولة في حفظ الأرشيف وتنظيمه، منوها بأنه لا توجد جهة أكاديمية تخرج كوادر وطنية في مجال الارشيف، فضلا عن ندرة هذه الكوادر، وقام الارشيف الوطني بالتعاون مع مجلس ابوظبي للتوطين مع كليات التقنية العليا حول برنامج تدريبي لتدريب وتأهيل كوادر أرشيفية لإدارة الوثائق في الجهات الحكومية.

وتحدث المهيري عن دور الأرشيف الوطني بجمع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقاً للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث، منوها بأن الأرشيف الوطني يعنى بالإشراف على الوثائق وتصنيفها واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها مشيراً إلى أن القانون يلزم الجهات الحكومية بإرسال وثائقها التاريخية إلى الأرشيف الوطني، فالوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلافها.

إلزام

وأوضح أن القانون ألزم الجهات الحكومية التنسيق مع الأرشيف الوطني من أجل توفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، مشيرا إلى استعداد الأرشيف الوطني الدائم للتعاون وتقديم الدعم الكامل في هذا الصدد وحثّ المشاركين في الدورة على نقل الخبرات التي يتلقونها إلى جهات عملهم.

واستعرض دور الأرشيف الوطني في تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية، وقال إن الأرشيف الوطني في إطار مشروعه الكبير الهادف إلى تنظيم أرشيفات الدولة الرسمية قام بتشخيص 87% من أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورصد الأرشيف الوطني واقع أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عبر متابعات ميدانية متكررة قام بها خبراء الأرشفة والمتخصصون شملت مقار الأرشيف الداخلية ومستودعاته الخارجية.

ثم أعدّوا تقارير شخّصت نقاط القوة والضعف، وتلافي الثغرات قدر المستطاع، وحملت التقارير في طياتها توصيات للارتقاء بوسائل إدارة وحفظ الوثائق التي ترصد تاريخ دولة الإمارات ونشأتها وحمايتها. ولفت إلى أهم المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للأرشيف الوطني منها مشروع استكمال مشروع تنظيم أرشيف الجهات الحكومية ومشروع استحداث مبنى الحفظ والترميم

ومشروع إنشاء مركز التدريب الوطني والتميز الأرشيفي ومشروع بكالوريوس الدراسات الأرشيفية وأنظمة المعلومات.

أهداف

يهدف الارشيف الوطني إلى بناء ارشيف وطني حديث وتوفير بحوث وخدمات معرفية متكاملة وتعزيز التواصل المؤسسي والمجتمعي وتنمية مقتنيات المركز وتعزيزها وإتاحتها، إلى جانب توفير وتطوير بيئة عمل متميزة.