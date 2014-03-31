الإماراتيون يعبرون عن حبهم للشقيقة مصر

أنشأ مواطنون إماراتيون وسم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت اسم: «#الإمارات_مع_شعب_مصر»، عبروا من خلاله عن وقفتهم مع الشعب المصري، ومتمنين له الوصول إلى بر الأمن والأمان.

وكتب سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم: مشاريع الإمارات في مصر ليست دعماً لتيار أو جهة على حساب أخرى، بل هي دعم لاستقرار مصر ومساندة مباشرة للمواطن المصري البسيط، وحزمة المشروعات الإماراتية جميعها تصب في مصلحة الشعب المصري بشكل مباشر، وتصل إليهم مباشرة بإشراف ومتابعة إماراتية مباشرة.

تفاعل

وتفاعل المغردون مع «الهاشتاق»، وعبروا عن حبهم لجمهورية مصر الشقيقة، مؤكدين دعمهم الكامل لأم الدنيا، وكتبوا:

عبد الله الزعابي: الإمارات قدمت الدعم المادي لمصر، ومصر ردت الجميل بإرسال خبراتها من الكفاءات التربوية وغيرها، والذي كان له في تنمية الشعب، وعاشت الإمارات مع مصر قلباً وقالباً في كل الظروف منذ قيام الاتحاد إلى يومنا هذا، ولن تتوقف إن شاء الله، العلاقة قائمة على أسس متينة راسخة رسوخ الجبال من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة والمصير الواحد، أسسها، زايد، طيب الله ثراه.

فيصل الإماراتي: لن أنسى يوسف وحمدي، ولن أنسى أحمد ومحمود، تتلمذت على أيديهم بالمدرسة، وآخرهم حفظت على يديه من القرآن ما تيسر لي منه.

أحمد: مهما قلنا ... مهما عملنا ... مهما اجتهدنا ... مهما بذلنا ... مهما صنعنا ... مش هنوفي حقك علينا يا مصر.

حمود الإماراتي: نحن إن أحببنا مصر، وعشقنا ترابها وأهلها، لأنها من أوقف العدو الصهيوني من التوغل في الوطن العربي .. ومصر ضحت بالكثير من الأموال والأنفس لكي تستمر عزة الأمة الإسلامية، والمرتزقة العملاء يريدون للأمة الدمار.

فيصل الحمادي: كيف لا ونحن تعلمنا ودرسنا على أيدي أبناء مصر، فكانوا سبباً من أسباب تطور الإمارات ونهضتها، شكراً لمصر شكراً لأهل مصر.

محمد الشامسي: مصر قلب الأمة النابض، ومواقفها مع الدول العربية لا تنسى، ووقوفنا معها من باب الوفاء، كيف لا وهي أم الدنيا وبلد الخير.. منذ عهد المؤسس والدنا زايد، رحمه الله، والإمارات ومصر على قلب واحد، وسنبقى كذلك دوماً بإذن الله.. حفظ الله مصر وشعبها.

ضرار الفلاسي: يا أرض مصر فيك من الخبايا والكنوز، ولك البر والثروة، سال نهرك عسلا، كثر الله زرعك ودر ضرعك وزكى نباتك وعظمت بركتك.

خليفة قلب الوطن: مصر والإمارات تربطهما عوامل مشتركة كثيرة، أولها أهلية، فهم بيننا من سنين طويلة، فحبنا لهم من أعماقنا.. وأمن شعب مصر هو أمن لدولة الإمارات وباقي الدول العربية الشقيقة والخليجية.

ماجد الهاملي: وقفتنا مع أشقائنا في مصر واجب على كل مُسلم، قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً).. وسوف تظل الإمارات حكومة وشعباً، وكذلك أهل الكويت والسعودية والبحرين معكم في صف واحد ولن يخذلوكم أبداً.

أحمد الحبتور: في تقدم واستقرار مصر، تقدم لكل الدول العربية.. شعب مصر الحبيب يستحق أن تكون جميع الشعوب معه.

أبناء زايد: الإمارات مع شعب مصر حتى يوم يبعثون، فهي وصيّة الوالد القائد، رحمه الله، زايد بن سلطان آل نهيان.

علي: لن يترك الشعب الإماراتي شقيقه المصري يسير وحيداً وسط موجات المؤامرات والدسائس .. سيكون بجانبه في كل الظروف... الشعب الإماراتي يكن كل الحب والتقدير لشعب مصر العظيم ... لذا، الشعب الإماراتي دائماً وأبداً مع مصر وشعبها.

إبراهيم بهزاد: الإمارات مع شعب مصر، مع الشعب الأصيل الطيب، والأوفياء في أرض الكنانة، مصر تستحق منا الكثير ولا بد من رد جميلها علينا جميعاً.

محمد الحمادي: من باب رد الجميل لمصر وشعبها، الإمارات لا تنكر فضلها وتدعمها في كافة المجالات حتى تعود كما كانت.