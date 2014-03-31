تحصيل إيرادات «الصحة» و«التربية» إلكترونياً

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قرارا بإيقاف تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة الطوابع المالية في وزارتي التربية والتعليم والصحة ابتداء من يوم الخميس الموافق الأول من مايو 2014 .. وذلك التزاما من وزارة المالية بالخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز شبكة التحصيل الالكتروني التي تعتمدها الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الالكتروني.

قرار

وجاء القرار رقم / 87 / لسنة 2014 .. بعد سلسلة من الإجراءات المشتركة بين وزارة المالية وكل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم؛ والتي هدفت في مجملها إلى دعم تحقيق أهداف الحكومة الذكية والتخلي عن قنوات التحصيل التقليدية لرسوم الخدمات الحكومية.

وفي تعليقه على إصدار القرار قال سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية: إن وزارة المالية تلتزم بتنفيذ مختلف مبادرات وتوجيهات مجلس الوزراء الموقر الهادفة إلى اعتماد وسائل الدفع الالكتروني في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية..نظرا للدور المميز الذي تؤديه هذه الوسائل في تعزيز رسالة الوزارة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة وإبداع ".

وأضاف إنه أبدت وزارتا الصحة والتربية والتعليم تعاونا كبيرا مع وزارة المالية خلال مراحل الاعداد لاعتماد منظومة الدرهم الالكتروني في تحصيل رسوم خدماتهما عوضا عن الطوابع المالية التقليدية وستواصل فرق العمل المتخصصة بهذا المشروع لدى الوزارات الثلاث العمل جنبا إلى جنب لتطوير شبكة الدفع والتحصيل وتحسين فاعليتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال..كما ستواصل وزارة المالية العمل مع وزارة الخارجية "البعثات الخارجية " في سبيل وقف التعامل بالطوابع المالية التقليدية ".

وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق تحول كامل في آليات تحصيل رسوم الخدمات لدى الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، حيث حرصت الوزارة ومنذ إطلاق منظومة الدرهم الأول في عام 2011 بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني على تطويره بشكل مستمر وتعزيز تكامله مع أنظمة وشبكات الدفع الالكتروني العالمية فضلا عن اعتماد قنوات دفع قابلة للتطوير اللامحدود.

لقاء

يذكر أن وزارة المالية نظمت مؤخرا لقاء تشاوريا مع ممثلين عن شركة ماستركارد العالمية لبحث فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تعزيز منظومة الدرهم الالكتروني..واستعراض مجالات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بإصدار بطاقتي الدرهم الالكتروني الحاصلة الخضراء والفضية المتوائمتين مع ماستركارد العالمية.