سحمي بن شويمي: 50 عاماً في خدمة الوطن أهلت الأمير مقرن لاستحقاق اختيار خادم الحرمين

رفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز، خالصَ التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم والقاضي بتعيين سموه ولياً لولي العهد.

وقال معاليه في تصريح صحفي: الحمد لله الذي أنعم على هذه البلاد بقيادة حكيمة، تتحرى كل مافيه خير للوطن والمواطن، وتعمل على إقراره وإنفاذه، مشيراً إلى أنه تمت ترجمة ذلك عبر العديد من الأنظمة والقرارات التي تسهم في رفعة وطننا الغالي والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه) القاضي بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد يحمل في معانية دلالةً واضحة على بعد النظر لما يخدم مصلحة الدولة والحفاظ على كيانها وضمان استقرارها واستتباب الأمن والرخاء في أرجائها على الأمد البعيد.

وأكد معاليه أن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رجل دولة أسهم في خدمة وطنه لما يزيد عن خمسين عام بكفاءة وحكمة واقتدار حيث تقلد العديد من المناصب التي خلالها الكثير من الأعمال المشرفة والتي أهلت سموه لاستحقاق اختيار خام الحرمين الشريفين وتأييد ولي عهده الأمين (حفظهم الله).

وسأل الله العلي القدير أن يأخذ بيد سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز لما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة ويسهم في رفعة الوطن الغالي.